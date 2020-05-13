وسائط الدفاع الجوي الفنزويلي تجبر مقاتلة أمريكية على الفرار

كراكاس- سانا

تمكنت قوات الدفاع الجوي الفنزويلية من إجبار طائرة إف 22 أمريكية على الفرار بعد اقترابها من الأجواء الفنزويلية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موقع “آفيا برو” أن الجيش الفنزويلي وجه تحذيراً إلى القوات الجوية الأمريكية بأنه جاهز لإطلاق النار دون سابق إنذار على أي طائرة أمريكية إذا حاولت انتهاك الأجواء الفنزويلية.

جاء ذلك بعد محاولة مقاتلة إف 22 انتهاك حدود فنزويلا بشكل استفزازي مقتربة من مجالها الجوي وفقا للبيانات الأولية التي نشرها الموقع.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكد أول أمس تورط زعيم المعارضة اليمينى خوان غوايدو فى تدبير محاولة التسلل التى قامت بها مجموعة من المرتزقة بينهم أمريكيان إلى الأراضى الفنزويلية الأحد الماضى بهدف زعزعة استقرار البلاد وتنفيذ انقلاب فيما أكد وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول في السادس من أيار الجاري أن السلطات تصدت لغزو بحري من قبل مسلحين كولومبيين من جهة ولاية لاغويرا.