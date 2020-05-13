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العدوان السعودي يرتكب 68 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة

2020-05-13

صنعاء- سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية واستهداف المديريات والمناطق السكنية الآهلة في عدد من المحافظات الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن خروقات قوى العدوان بلغت 68 خرقاً من بينها تحليق طائرتي تجسس في أجواء مدينة حيس و13 خرقاً بالقصف الصاروخي والمدفعي على التحيتا ورقابتي الخامري وكيلو 16 ومدينة الدريهمي مشيرا إلى استهداف مدرعات العدوان بالرشاشات أماكن متفرقة من شارع الـ 50 وقصفها بأكثر من 8 قذائف هاون منطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق على وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

وكان طفل يمني استشهد وأصيب اثنان آخران جراء قصف لقوى العدوان السعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة خلال الساعات الماضية.

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