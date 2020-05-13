العدو الإسرائيلي يواصل خرق الأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خروقاتهما الأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

وأعلنت مديرية التوجية في قيادة الجيش اللبناني في بيان الليلة أن خمس طائرات حربية واستطلاع معادية خرقت الأجواء اللبنانية بعد ظهر اليوم من فوق بلدة يارون الجنوبية واتجهت شمالاً وصولاً حتى صيدا ومناطق الشوف ومناطق بيروت وضواحيها “بعبدا وعاليه” وصولاً إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

كما أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين.

وأشار بيان قيادة الجيش اللبنانية إلى أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت ثماني طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فجر اليوم.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته الجوية والبحرية والبرية للسيادة اللبنانية في تحد فاضح وسافر للقرار الدولي 1701.