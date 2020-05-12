العثور في بلغاريا على أقدم عظام للإنسان في أوروبا

صوفيا-سانا

عثر علماء آثار في كهف باتشو كيرو في بلغاريا على أقدم عظام تعود للإنسان في أوروبا الذي حل محل النياندرتال قبل 45 ألف سنة.

وأفادت مجلة ناتشر ايكولوجي العلمية بأن الإنسان العاقل جاء إلى أوروبا في الفترة بين العصر الحجري القديم المتوسط والعلوي وخلال بضعة آلاف من السنين حل محل إنسان النياندرتال الذي كان يعيش في هذه المناطق منذ زمن بعيد.

ولكن بقيت الفترة التي حصل فيها هذا التغير غامضة.

وعثر العلماء على أجزاء صغيرة من العظام كان من الصعب بصرياً تحديد النوع الذي تعود له ولكن باستخدام طريقة الطيف الكتلي اتضح للعلماء بعد تحليل التسلسل البروتيني العظمي أنها تعود للإنسان العاقل.

وكان علماء الآثار عثروا في سبعينيات القرن الماضي في كهف باتشو كيرو على متحجرات يفترض أنها تعود إلى العصر الحجري القديم.