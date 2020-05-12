السلطات البحرية البنمية تدرج الشهادات البحرية السورية ضمن اللائحة التي تعترف بها

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل أن السلطات البحرية البنمية أدرجت الشهادات البحرية السورية “الكفاءة والأهلية” ضمن اللائحة التي يتم الاعتراف بها من قبلها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن الاعتراف البنمي يتيح للبحارة السوريين العمل على السفن التي ترفع علم بنما وهو أكثر علم محمول على السفن في العالم وأكثر عدد بحارة يعملون تحته.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل الأساسي في نجاح الاختبارات واستيفاء شروط الوصول لهذه النتيجة العالمية ناتج عن تطور أنظمة التدريب والتأهيل البحري السوري بعد افتتاح الأكاديمية البحرية السورية في أيلول 2018.