الخارجية الصينية: تايوان جزء أصيل من الأراضي الصينية

بكين-سانا

جددت الصين التمسك بمبدأ “صين واحدة” في العالم والتأكيد على أن منطقة تايوان “جزء أصيل من الأراضي الصينية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان في تصريحات اليوم “إن الصين ليست بحاجة لتوقيع مذكرة تفاهم مع أي منظمة دولية لعودة تايوان إلى الصين”.

ويأتي هذا الكلام بعد أن قالت سلطات منطقة تايوان أمس إن البر الرئيس الصيني وقع مذكرة تفاهم سرية مع منظمة الصحة العالمية في 2005 حول شؤون متعلقة بمشاركة منطقتها في أنشطة منظمة الصحة العالمية.

وأكد جيان وفق مانقلت وكالة شينخوا أن مشاركة خبراء فنيين من منطقة تايوان في الأنشطة الفنية لمنظمة الصحة العالمية ستكون عملية سلسة تحت مبدأ صين واحدة وقال إن تلاعب سلطة تايوان السياسي بالمرض عقيم تماما.

وأشار تشاو إلى أن 16 مجموعة تضم 24 خبيرا طبيا وصحيا من منطقة تايوان شاركوا في أنشطة فنية لمنظمة الصحة العالمية منذ 2019.