روحاني: التدابير المتبعة في إيران لمواجهة كورونا فندت الكثير من الأحكام المسبقة ضد البلاد

طهران- سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإنجازات التي حققتها إيران في مواجهة فيروس كورونا وإجراءاتها المؤثرة في هذا الخصوص كشفت بطلان الكثير من الأحكام المسبقة ضدها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن روحاني قوله اليوم خلال لقائه عددا من العلماء ومسؤولي المراكز الأكاديمية والدينية في البلاد “إن وباء كورونا ظاهرة جديدة طالت آثارها المجتمعات الإنسانية في أنحاء العالم”.

وأوضح روحاني أن الغربيين زعموا باطلا أن ظروف الحظر والضغوط ستؤدي إلى إخضاع الشعب الإيراني وقهر صموده بوجه الصعاب ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا الراهن لكن ذلك لم يحدث فأداء القطاع الصحي والعلاجي في إيران مقارنة بسائر البلدان كان مميزا في احتواء الفيروس.

وأضاف: نحن لم نواجه أي مشاكل عند سائر القطاعات أيضا ومنها مراكز الرعاية الصحية وتوفير الخدمات للمعاقين ودور العجزة وأداء المصانع الكبيرة.