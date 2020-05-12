المركز الوطني للزلازل: تسجيل هزة أرضية بقوة 2ر2 درجة قبالة الساحل السوري

دمشق- سانا

وقعت هزة أرضية خفيفة بقوة 2ر2 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل السوري في البحر المتوسط.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان له تلقت سانا نسخة منه أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز سجلت وقوع هزة أرضية خفيفة عند الساعة 23ر20 على بعد 39 كم شمال غرب مدينة اللاذقية في البحر المتوسط.

وتعتبر الزلازل ظاهرة طبيعية وهو اهتزاز سطح الأرض نتيجة حركة الصفائح التكتونية في القشرة الأرضية على الفوالق بين القارات وفي غرب سورية توجد منظومة صدع البحر الميت تمر من البحر الميت باتجاه جزء من صدع سرغايا ودمشق وبسيمة وصدع مصياف ومنخفض الغاب.