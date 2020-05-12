وفيات فيروس كورونا في فرنسا تقترب من الـ 27 ألفاً متجاوزة إسبانيا

باريس-سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد مجددا في فرنسا اليوم بعد 348 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتزامن مع استمرار تراجع أعداد الإصابات بالفيروس.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان اليوم إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 3ر1 بالمئة إلى 26991 فيما انخفض عدد المرضى المصابين بالفيروس بالمستشفيات مجددا إلى 21595 من 22284 أمس ليستمر الاتجاه النزولي منذ أربعة أسابيع متصلة.

وبتسجيلها هذا العدد من الوفيات تصبح فرنسا الرابعة في قائمة دول العالم الأكثر تسجيلا لأعداد الوفيات بعد أمريكا وبريطانيا وإيطاليا متجاوزة إسبانيا التي بلغ عدد الوفيات فيها 26920 حالة وفاة.

وفي اليوم الثاني بعد رفع فرنسا للعزل العام الذي استمر 55 يوما تواصل أيضا الاتجاه النزولي في عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة وانخفض بواقع 170 أو 3ر6 بالمئة إلى 2542.