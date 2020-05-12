مجلسا الكنائس العالمي والشرق الأوسط يدعوان لموقف حازم ضد مخططات الاحتلال

بيروت-سانا

دعا مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم ضد مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية.

وحث المجلسان في رسالة مشتركة وجهاها اليوم إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف حازم ومبدئي إزاء قرار ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعوا إلى دراسة خطوة الاحتلال الاسرائيلي وتداعياتها المستقبلية.

ونبه مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط إلى أن ضم أراضي الفلسطينيين هذا سيؤدي إلى زيادة الظلم ونزع الملكية الشرعية الفلسطينية وتصعيد التوترات وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعدم احترام القانون الدولي وشددا على استحالة تعزيز العدالة والسلام في الأراضي المقدسة في ظل اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وأكد مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط في ختام النداء المشترك أن على الاتحاد الأوروبي ألا يكون متواطئا مع مثل هذه الخطوات من خلال التقاعس أو من خلال رد الفعل غير الكافي للحؤول دون تنفيذ هذا القرار.