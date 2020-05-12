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صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة اعتباراً من الـ 17 من الشهر الجاري

2020-05-12

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اليوم تعميماً طلب بموجبه من محاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى الجهات العامة العمل على صرف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة القائمين على رأس عملهم وغيرهم لهذا الشهر فقط اعتبارا من يوم الأحد الـ 17 من الشهر الجاري.

ويأتي هذا التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه “نظرا لحلول عيد الفطر السعيد بالتزامن مع تاريخ دفع الرواتب والأجور المحدد في قرار رئاسة مجلس الوزراء في الـ 23 من كل شهر والذي ينص أيضا على وجوب مراعاة أيام العطل الرسمية في تنفيذ عمليات الدفع والصرف”.

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