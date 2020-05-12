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ووهان ستتخذ إجراءات لفحص جميع سكانها خلال 10 أيام منعا لعودة تفشي وباء كورونا فيها

2020-05-12

بكين-سانا

وضعت سلطات مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية خططاً لإجراء فحص طبي لجميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال عشرة أيام بغية اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للحؤول دون إعادة تفشي الوباء مجدداً فيها.

وأفادت وسائل إعلام صينية أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى وتضمنت الطلب من جميع المناطق في ووهان تقديم تفاصيل بشأن كيفية إجراء الفحوص في غضون 10 أيام.

يأتي ذلك بعد أن سجلت ووهان التي شهدت أول ظهور لحالات الإصابة بفيروس كورونا نهاية العام الماضي ست حالات إصابة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع في خرق للإحصاءات اليومية التي أشارت إلى عدم تسجيل أي إصابة جديدة في المدينة منذ الثالث من نيسان الماضي.

وكانت ووهان التي فرضت إغلاقاً شاملاً امتد 11 أسبوعاً بدأت استئناف نشاطها في الـ 8 من نيسان.

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