إغلاق محلين ومعهد تعليمي باللاذقية لمخالفة الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية

اللاذقية-سانا

أغلقت مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية اليوم محلين لبيع المواد الغذائية ومعهدا تعليميا لمخالفتهم الشروط الصحية والقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا بالمهن المسموح لها بالعمل.

رئيس دائرة الرقابة والسياسيات بالمديرية كنان سعيد ذكر في تصريح لـ سانا أن المديرية أغلقت اليوم محلا لصنع وبيع المعجنات ومحلا لبيع الفروج بسبب مخالفة الشروط الصحية والإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن المديرية أغلقت أيضا مركزا للتدريب على المناهج التعليمية لتعليم اللغة الانكليزية في حي الزراعة بسبب مخالفة التعاميم المتعلقة بالمهن المسموح لها بالعمل.