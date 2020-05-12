سورية تحرز المركز الثالث في مؤتمر كولموغوروف الروسي للبحث العلمي

دمشق-سانا

أحرز طلاب المركز الوطني للمتميزين الذين شاركوا عن بعد في مؤتمر كولموغوروف الروسي للبحث العلمي المركز الثالث إضافة إلى شهادة تقدير وذلك عن الأبحاث المشاركين بها في اختصاصات “الفيزياء والكيمياء والمعلوماتية والنمذجة الرياضية”.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الطلاب الفائزين بالمركز الثالث عن كل اختصاص هم الهادي زيدان ويونس شيحا وحسام عزو فيما حصلت الطالبة آية صادق على شهادة التقدير مبينة أن الأبحاث الفائزة تناولت موضوعات مثل الآليات الميكانيكية والرياضية لعمل الروبوت واستخدام الذكاء الصنعي في معالجة الصور ودور أنظمة الطائرات دون طيار في ملاحقة الأهداف إضافة إلى دراسة حول توقعات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة اللاذقية.

وتأتي أهمية المشاركة في المؤتمر من ناحية تبادل الخبرات وإكساب الطلاب في مرحلة مبكرة من عمرهم مهارات كتابة البحث والمقال العلمي واتقان المصطلحات الخاصة بذلك إضافة إلى القدرة على استخدام المحاكاة والنمذجة الرياضية العلمية باللغة الإنكليزية الأمر الذي يتطلب جهدا مضاعفا من الطلاب ومهارات وتقنيات بحثية في مختلف المجالات.

وكان مركز متميزي موسكو أقام المؤتمر في الفترة ما بين الـ 3 والـ 7 من شهر أيار الجاري لطلاب المرحلة الثانوية وشارك فيه 90 طالبا وطالبة من روسيا وخارجها.

هيلانه الهندي