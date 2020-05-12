وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 81 ألفاً

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم عتبة الـ 80 ألفاً مع تسجيل 1156 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم فإن إجمالي عدد الوفيات بلغ حتى الآن 80897 ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 1351200.

بدورها أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية انخفاضا عن معدل إصابات اليوم السابق عندما تم تسجيل 11656 إصابة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2116 والإصابات إلى 232243 فيما بلغ عدد المتعافين 43512.

وفي إسبانيا أعلنت وزارة الصحة انخفاض العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين حيث تم تسجيل 594 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 228030 بينما تم تسجيل 176 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 26920 حالة.

وأعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس مع بقاء العدد الإجمالي للحالات المؤكدة والمحتملة عند 1497 في وقت تستعد فيه البلاد لاستئناف النشاط الاقتصادي.

وفي إيران أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 110 آلاف و767 والوفيات 6733 مع تسجيل 48 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتخطى عدد الوفيات بكورونا في أندونيسيا حاجز الألف بعد تسجيل 16 حالة جديدة وبلغت الإصابات 14749 وفق ما أعلنت وزارة الصحة فيما اعلنت وزارة الصحة في الهند تسجيل 87 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل الاجمالي إلى 2293 حالة بينما تم تسجيل 3604 إصابات جديدة منذ أمس في البلاد ليصل العدد الكلي إلى 70756.

وفي باكستان تم تسجيل 551 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 32029 والوفيات إلى 705 مع تسجيل 27 وفاة جديدة في حين أعلنت وزارة الصحة الافغانية تسجيل 280 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية وخمس حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 127.

وفي لاوس أعلنت لجنة فرقة العمل الوطنية المعنية بالوقاية والسيطرة على فيروس كورونا عدم تسجيل إصابات جديدة في البلاد لمدة 30 يوما على التوالي مع عدم تغير إجمالي الإصابات عن 19 حالة.

عربيا.. سجلت وزارة الصحة الإماراتية 783 إصابة جديدة ليرتفع الاجمالي إلى 19661 والوفيات الى 203 حالات فيما شفي 6012 مصابا.

وفي سلطنة عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3721 فيما سجلت الكويت 991 إصابة و194 حالة شفاء و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1911 إصابة بكورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 42925 والوفيات 264 بينما تعافى 15257 شخصاً.

كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 870 حالة فيما أعلنت الحكومة اللبنانية حظرا شاملا لمدة 4 أيام بدءا من يوم غد وذلك بعد عودة الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الاصابات بالفيروس إلى 25149 بعد تسجيل 1526 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 99 إصابة جديدة خلال الـ 18 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6380 دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر الإجمالي عند 188 فيما تماثل للشفاء 2930 حالة.

وفي الجزائر أعلنت الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 6067 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة والوفيات إلى 515 مع تسجيل 8 وفيات جديدة فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالة وفاة واحدة و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت وزارة الصحة المصرية 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 436 فيما سجل العراق 95 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2913 والوفيات إلى 112 مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين.