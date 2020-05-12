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أهالي قريتي الدشيشة والقاهرة في تل تمر بريف الحسكة يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي- فيديو

2020-05-12

الحسكة-سانا

اعترض أهالي قرى بريف بلدة تل تمر بريف الحسكة رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على العودة من حيث أتى وذلك في إطار رفضهم أي وجود لقوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا في الحسكة أن أهالي قريتي الدشيشة والقاهرة بريف تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة اعترضوا بعد ظهر اليوم رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من العبور وأجبروه على العودة وسط هتافات التنديد والرفض لأي وجود للاحتلال الأمريكي في مناطقهم.

ولفتت المصادر إلى أن آليات الاحتلال عادت وغيرت مسارها في طريق عودتها باتجاه قواعدها اللاشرعية الموجودة في المنطقة.

واعترض أهالي قريتي أم الغدير وقرية ثامنة رحية في ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي رتل آليات لقوات الاحتلال الأمريكي بعد توقيفه من قبل حاجز للجيش العربي السوري ورشقوه بالحجارة وهتفوا ضد وجود المحتل على أرض الوطن وأجبروه على العودة من حيث أتى.


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