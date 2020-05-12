لافروف: واشنطن تتعمد تهميش دور الاتحاد السوفييتي بالانتصار على النازية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن الولايات المتحدة تواصل محاولاتها حجب التاريخ مشيراً إلى أن البروباغندا لعبت دوراً في تهميش دور الاتحاد السوفييتي بالانتصار على النازية.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله إن موسكو “لا تشك في أن الولايات المتحدة تحجب التاريخ عمداً” مضيفاً: “أولئك الذين يحاولون تحميل الاتحاد السوفييتي المسؤولية بنفس القدر مع هتلر لاندلاع الحرب العالمية الثانية ليست لديهم مناعة ضد البروباغندا التي تحاول أن تضع النازيين وأولئك الذين حرروا أوروبا في المستوى نفسه”.

ولفت لافروف إلى أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لم يذكر في حديثه عن الحرب العالمية الثانية دور الجنود السوفييت وقال: “لا أفاجأ عندما تكون مثل هذه التصريحات ليس لأننا نشك في أن أي سياسي أمريكي معين يحجب التاريخ وإنما هذا نتيجة لغسل أدمغة الشعب كما اتضح بما في ذلك السياسيون”.

وكانت صفحة البيت الأبيض على موقع انستغرام نشرت في وقت سابق رسالة تهنئة أشارت إلى أنه في الـ 8 من أيار عام 1945 هزمت أمريكا وبريطانيا النازيين دون أن تأتي على ذكر الدور الرئيس للجنود السوفييت فيها بينما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تقريراً يوم الأربعاء الماضي عن الحرب العالمية قالت فيه “إن الانتصار في أوروبا تم إحرازه عندما سلمت القوات المسلحة الألمانية نفسها دون شروط إلى الحلفاء وضمنهم الولايات المتحدة”.