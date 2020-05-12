الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو سديمي حار في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 35/16 المنطقة الجنوبية 34/15 المرتفعات الجبلية 28/10 المنطقة الوسطى 34/16 المنطقة الساحلية 28/19 المنطقة الشمالية 34/15 منطقة الجزيرة 35/16 المنطقة الشرقية 39/20 منطقة البادية 37/18

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