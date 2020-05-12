36 قتيلاً جراء هجومين وتفجير إرهابي في افغانستان

كابول-سانا

قتل 36 شخصاً وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح جراء هجومين لمسلحين وتفجير إرهابي بعبوة ناسفة في أفغانستان اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولين أفغان قولهم: إن مجموعة من المسلحين يرتدون زي الشرطة هاجمت مستشفى داشتي بارشي غرب كابول وقامت بإلقاء قنابل وإطلاق النار وجرى اشتباك بينهم وبين عناصر الشرطة أسفر عن مقتل 14 شخصاً بينهم أطفال وأمهاتهم.

وأكد طارق اريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن قوات الأمن أجلت أكثر من مئة امرأة وطفل من المبنى خلال تبادل إطلاق النار بينما أصيب 15 شخصاً آخرين خلال الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ولفتت الوزارة في بيان صدر عنها لاحقاً إلى مقتل المسلحين الثلاثة الذين شنوا الهجوم.

وفي هجوم آخر قتل 21 شخصاً وأصيب 55 آخرون بجروح جراء استهداف انتحاري جنازة متزعم في قوات موالية للحكومة بمنطقة خيوا باقليم نانغارهار شرق البلاد.

كما قتل طفل وأصيب عشرة أشخاص بجروح جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة كانت مزروعة داخل عربة في أحد الأسواق باقليم خوست وفق ما ذكر مصدر في الشرطة.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency