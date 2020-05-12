السورية للتجارة بحمص: شراء الخضار من المزارعين وطرحها بسوق الهال في إطار التدخل الإيجابي

حمص-سانا

تجربة جديدة أطلقها فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص اليوم في إطار تدخله الإيجابي بالأسواق تتضمن شراء الخضار من المزارعين مباشرة وبيعها في سوق الهال لبائعي المفرق بهدف تخفيض الأسعار وكسر الاحتكار.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار مدير فرع المؤسسة عماد ندور إلى أن التجربة الجديدة تتضمن تسويق الخضراوات من المصدر (الفلاح) عبر جلبها بسيارات تابعة للمؤسسة من حقول الفلاحين وطرحها بسوق الهال ليتم شراؤها من بائعي المفرق وطرحها للمواطنين بأسعار أقل مع الاستمرار بطرح الخضار في الصالات التابعة للمؤسسة بأسعار مخفضة.

وبيّن أن سيارات المؤسسة ستتوجه بشكل يومي إلى حقول الفلاحين المزروعة بالخضار بمختلف القرى لشرائها منهم وطرحها بسوق الهال موضحاً أنه في اليوم الأول من التجربة تم طرح 8 أطنان من البندورة و4 أطنان من الخيار و12 طناً من البطاطا بأسعار أقل من السوق.

ولفت ندور إلى أن الفرع يقوم حالياً بتجربة جديدة أخرى وتتضمن ضمان الأراضي من الفلاحين لشراء المحاصيل منهم حيث بدأت التجربة في تلبيسه من خلال ضمان 40 دونماً من الثوم عند أحد الفلاحين حيث يتم قلعه يومياً من الأرض وتسويقه ضمن السيارات والدفع للمزارع وفق سعر المادة في الأسواق حتى لا يتعرض لأي استغلال.

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