المالكي يجدد مطالبته بوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية

القدس المحتلة-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية مؤكداً أن ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال المالكي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا إن إعلان سلطات الاحتلال عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية جريمة خطيرة تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم مشدداً على أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.