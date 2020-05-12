مبادرة محافظة دمشق (نص علينا ونص عليك) لبيع الخضار مستمرة بعدد من أحياء دمشق

دمشق-سانا

تستمر محافظة دمشق بمبادرتها (نص علينا ونص عليك) لبيع المواد الأساسية في أحياء مدينة دمشق بأسعار مخفضة حيث توزعت السيارات اليوم على مناطق باب الجابية وشارع بغداد والشاغور وباب توما وبرج الروس ومساكن برزة والمزة 86 وبستان الدور.

وفي حي العدوي بشارع بغداد أشار رضوان عمراني وهو من سكان الحي إلى أن المبادرة جيدة جداً وأسعار المواد منخفضة للغاية مقارنة بالسوق داعياً إلى استمرارها بشكل دائم فيما تمنى اسماعيل العلي أن يكون عنوان توزع السيارات أكثر تفصيلاً.

السيارة فرغت بالكامل بوقت قصير بسبب انخفاض أسعار المواد المعروضة كما أخبرنا جمال بدران الذي أشار إلى أنه يشتري البطاطا من السوق بـ 400 ليرة أما اليوم فاشتراها بأقل من نصف هذا المبلغ وهذا ما اتفق معه عبد الرحمن مسالخي الذي علم بأماكن التوزيع عن طريق صفحة المحافظة على “فيسبوك” فالبندورة الذي يشتريها عادة بـ 700 ليرة اشتراها اليوم بـ 300 ليرة كما اشترى كيس خس بـ 400 ليرة و3 كيلو بصل بـ 500 ليرة.

فاروق تبلبي مختار العدوي والديوانية وتوابعها اعتبر أن المبادرة عبارة عن تدخل إيجابي جداً تسهم في تخفيض الأسعار وتمنع بعض التجار من احتكار المواد أو رفع سعرها متمنياً أن تستمر لوقت أطول لأنها لاقت ترحيباً كبيراً من سكان حيه.

عضو مجلس محافظة دمشق شادي الخيمي أكد أن دور أعضاء مجلس المحافظة الإشراف على توزيع المواد وتنظيم الدور لافتاً إلى أن المبادرة التي تتضمن بيع نحو 25 طناً من الخضار يومياً تهدف إلى توفير المواد الأكثر طلباً من قبل المواطنين كالبندورة والخيار والبطاطا والبصل بأسعار مناسبة.

ويوجد برنامج أسبوعي وفق الخيمي لتوزيع المواد على المناطق الأكثر شعبية وازدحاماً في دمشق حيث تختلف مناطق التوزيع بشكل يومي مشيراً إلى أهمية المبادرة في دفع البائعين الموجودين ضمن الأحياء بتخفيض أسعار المواد المعروضة لديهم.

وأطلقت محافظة دمشق في الرابع من الشهر الحالي مبادرة (نص علينا ونص عليك) لبيع الخضار الأساسية في أحياء دمشق بأسعار مخفضة من خلال دعم سعرها من قبل المحافظة التي تقوم بشراء المواد من سوق الهال وبيعها عبر سيارات جوالة في الأحياء الشعبية بالمدينة.

طارق السيد

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency