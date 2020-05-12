مبادرة شبابية لتقديم الاستشارات الطبية ودعم إجراءات الوقاية من كورونا

ريف دمشق-سانا

طاقم شبابي من صحنايا بريف دمشق يكثف جهوده لدعم الإجراءات الاحترازية التي يكرسها الفريق الحكومي للتصدي لفيروس كورونا المستجد من خلال فعاليات متنوعة تعزز عوامل الوقاية والحماية الفردية والجماعية جاء أحدثها من خلال مبادرة بعنوان “عقمها” تضمنت باقة من الأنشطة الفعالة في هذه الظروف.

مسؤولة الفريق روعة عرابي أوضحت لـ سانا الشبابية أن الفريق قام بنشر 40 خزان مياه مع علب صابون سائل في بلدتي صحنايا والأشرفية إضافة إلى نشر3 خزانات كبيرة في عدد من المناطق في البلدتين إلى جانب تقديم الدعم المادي لعدد من الأسر المحتاجة.

وأضافت: قام الفريق أيضاً بحملة لتقديم الاستشارات الصحية والنفسية للشباب عبر منصة الكترونية وبإشراف مختصين نفسيين.

ربى شدود

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