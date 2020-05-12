حملة شبابية داعمة لأطفال التلاسيميا ضمن أنشطة نادي العطاء السوري

حمص-سانا

يواصل الشباب السوري عمله المكثف لدعم مختلف الشرائح المجتمعية ورفد الفئات الأكثر حاجة من خلال مبادرات تطوعية ترفد جهود الحكومة في مختلف المجالات حيث أطلق شباب نادي العطاء التطوعي مؤخراً حملة تبرع بالدم لأطفال التلاسيميا شارك فيها أكثر من أربعين متطوعاً ومتطوعة تحت شعار (نحو سورية خالية من التلاسيميا).

سعيد المصطفى مدير النادي أوضح لسانا الشبابية أن هذه الحملة تأتي بهدف تأمين كميات كافية من الدم لسد النقص الحاصل في بنك الدم لصالح الأطفال من مرضى التلاسيميا الذين يحتاجون لتبديل دم بشكل مستمر مؤكداً أن الشباب المتطوع كثف عمله لتأمين كل الزمر الدموية لتكون جاهزة وقت الحاجة.

كذلك قام الشباب المتطوع عبر مبادرة أخرى بالتوجه إلى عمال النظافة في المحافظة تقديراً لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب دون انقطاع وبشكل خاص خلال الفترة الفائتة مشيراً إلى أن المبادرة تضمنت زيارة العمال في مكان عملهم وتقديم الشكر لهم نظير ما بذلوه من جهد مكثف للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.

وبين أن هذه المبادرة ترمي إلى تسليط الانتباه إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة العاملة مع التأكيد على الأثر الحيوي الذي يخلفه عمال النظافة جراء إخلاصهم لواجبهم.

الشباب المتطوعون في المبادرتين محمد مصلا وعدنان الرستم وفيحاء اليوسف وغزل الراعي وباسل جاويش أكدوا من جهتهم أن انخراطهم في هذه الأنشطة هو شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي الذي يفرضه الحس الوطني والإنساني على شريحة الشباب وخاصة أن هذه الفعاليات تخلف مشاعر فرح وبهجة في قلوب الفئات المستهدفة وهو أكثر ما يشجع المتطوعين على الاستمرار في العمل والعطاء.

صبا خيربك

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency