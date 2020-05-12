الشورى الإيراني يصدق على إعطاء صفة (عاجل جداً) لمشروع قرار لمواجهة سياسات الكيان الصهيوني

طهران-سانا

صدق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم على إعطاء صفة “عاجل جداً” لمشروع قرار بشأن مواجهة سياسات الكيان الصهيوني المعادية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس مجتبى ذو النور لوكالة ارنا إن “المجلس صدق بالإجماع في جلسته اليوم على منح هذه الأولوية لمشروع القرار المكون من 14 مادة لمواجهة إجراءات الكيان الصهيوني”.

واعتبر ذو النور ونواب آخرون أن إعطاء صفة “عاجل جداً” لمشروع القرار يكتسب أهمية كبيرة لأنه يتطلب ان يقوم المجلس مطلع الأسبوع القادم بمناقشة مواده والتصويت عليه سريعاً وتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني لاستغلال الظروف الإقليمية والعالمية الحالية للإضرار بمصالحنا الوطنية.

ويتضمن مشروع القرار تأكيد أن أرض فلسطين التاريخية هي لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره أوضح النائب محمد علي بورمختار أن المشروع يتضمن تكليف وزارة العدل الإيرانية العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة مسؤولي الكيان الصهيوني لأعمالهم اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان.