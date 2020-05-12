صوتك حياة.. مبادرة لتسجيل الكتب والروايات وتحويلها لنسخ مسموعة تلبي احتياجات المكفوفين المعرفية

محافظات-سانا

تهدف مبادرة صوتك حياة المجتمعية التي أطلقتها الغرفة الفتية الدولية حمص مطلع نيسان الفائت بالشراكة مع غرف اللاذقية وطرطوس والوادي والسويداء ودمشق إلى تحويل الكتب والروايات وقصص الأطفال إلى تسجيلات صوتية مسموعة يتم تقديمها للمكفوفين والأطفال والأمهات للاستفادة منها في أوقات الحظر المنزلي وخارجه.

الدكتورة لجين مشرف نائب رئيس قطاع المجتمع بالغرفة الفتية الدولية بحمص أوضحت لـ سانا الشبابية أن المبادرة تسهم في تنمية الأفراد وملء وقت الفراغ لديهم بما يوسع خلفياتهم الثقافية والفكرية عبر قراءتهم لهذا النتاج السمعي الذي يتضمن كتباً أدبية منوعة وأخرى خاصة بالتنمية والإدارة لافتة إلى أن النشاط الذي يستمر حتى نهاية آب القادم وسع من آفاقه عبر مشاركة الغرف الفتية في عدد من المحافظات والتفاعل الكبير من أعضاء الغرف المتطوعين.

وأكدت مشرف أن أكثر من 300 متطوع ومتطوعة شاركوا في فعاليات المبادرة حيث تم تسجيل مجموعة واسعة من الكتب باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية كما تم الترويج للنتاج المنجز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتطوعة شيرين الفارس بينت أن جائحة كورونا استدعت العمل على تفعيل أفكار جديدة والعمل عليها من المنزل مبينة أن المبادرة الموجهة بشكل خاص للمكفوفين أفسحت المجال أمامهم لاكتساب معارف جديدة عبر الاستماع لهذه الكتب المسجلة.

لودي دوشي مديرة المشروع في غرفة اللاذقية أشارت إلى أن المبادرة تقدم للمكفوفين تشكيلة متنوعة من القصص والكتب والروايات على هيئة ملفات صوتية وتمنحهم تجربة مميزة تزخر بالمتعة والتشويق.

المتطوعة رنيم ديب من غرفة اللاذقية أوضحت أنها لطالما أحبت كل ما هو متعلق بالأطفال وتمتلك خبرة في قراءة القصص مع التلوين الصوتي والمؤثرات وتقليد مختلف الشخصيات ما يترك انطباعاً مبهجاً لدى المتلقي مشيرة إلى أنها سجلت عدة قصص قصيرة منذ انطلاق المبادرة وتستهدف المستمعين الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و10 أعوام حيث أن آراء المحيطين بها وصديقاتها في المبادرة شجعتها على الاستمرار بما تقوم به.

صبا خيربك-رشا رسلان

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