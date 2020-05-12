طيران العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه الأجواء اللبنانية بكثافة منفذاً طلعات استفزازية فوق جميع المناطق اللبنانية اليوم.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن ثماني طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علماً الشعب الجنوبية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ومناطق راشيا في البقاع الغربي وصولاً إلى كافة المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت خمس طائرات إسرائيلية انتهكت أمس الأجواء اللبنانية في إطار خروقاتها الجوية المستمرة للأجواء والسيادة اللبنانية.