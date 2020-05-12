درعا.. إغلاق محلين تجاريين مخالفين في الصنمين وختمهما بالشمع الأحمر

درعا-سانا

أغلقت دوريات حماية المستهلك بدرعا اليوم محلين تجاريين في مدينة الصنمين وختمتهما بالشمع الأحمر لمخالفات تتعلق بحيازة مواد منتهية الصلاحية وتصنيع منظفات دون ترخيص وعدم الحصول على سجل تجاري.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية المهندس بسام الحافظ في تصريح لمراسل سانا اليوم أن كوادر شعبة حماية المستهلك في الصنمين صادروا المواد منتهية الصلاحية وأتلفوها أصولا كما أغلقوا محل تصنيع المنظفات لمدة غير محدودة حتى الحصول على الترخيص التجاري والصناعي من الجهات المعنية مبينا أن الدوريات مستمرة في الأسواق لضبط أي مخالفة.

وأشار الحافظ إلى أنه تم يوم أمس إغلاق ثلاث محطات وقود للبيع بسعر زائد وتنظيم 22 ضبطا تموينيا بحق اصحاب فعاليات مختلفة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير وعدم وجود بيانات وسوء صناعة الخبز ونقص الوزن.

ونظمت المديرية مطلع الشهر الجاري تسعة ضبوط تموينية بحق موزعي الغاز في بلدة الجيزة بريف درعا بسبب بيع الاسطوانة الواحدة للمواطنين بسعر 3500 ليرة.