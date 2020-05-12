مساع داخل الاتحاد الأوروبي للرد على (إسرائيل) إذا ضمت أجزاء من الضفة

بروكسل-سانا

كشف دبلوماسيون أوروبيون عن عزم دول أوروبية حث الاتحاد الأوروبي على رد صارم في حال ضم كيان الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة رويترز.. إن فرنسا تضغط على شركائها في الاتحاد للقيام برد صارم في حال مضت “إسرائيل” قدماً بتنفيذ تهديدها بضم أجزاء من الضفة كما ترغب بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ أيضاً بمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المقرر يوم الجمعة المقبل.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس الكشف عن المناقشات الداخلية إلا أنه أكد أن “الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت “إسرائيل” قدماً فيه فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف” في حين قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي مشارك في المناقشات.. إنه من الواضح أن هناك حاجة للنظر في معنى الضم في سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لمعرفة خياراتنا كوسيلة لوقف أي خطوة من هذا القبيل.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أكد في شباط الماضي أن خطوات ضم الأراضي الفلسطينية “إذا نفذت فلا يمكن أن تمر دون اعتراض”.