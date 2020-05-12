اختتام بطولة السويداء بالكيك بوكسينغ عبر الإنترنت لفئتي الناشئين والناشئات

السويداء-سانا

اختتمت بطولة السويداء بالكيك بوكسينغ لقتال الشدو عبر الإنترنت لفئتي الناشئين والناشئات والتي أقامتها اللجنة الفنية للعبة في المحافظة بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة.

وفاز بفئة الناشئين لوزن تحت 42 كغ حاتم غرز الدين تلاه عمر الحلبي ثم مهاب رزق وحمد اشتي ولوزن تحت 52 كغ سلطان القاسم وثانيا راني غرز الدين وثالثا معاذ أبو زكي.

وجاء أولا بوزن تحت 63 كغ ريان القاسم تاركا المركزين الثاني والثالث لعدي سعيد وعلاء الخطيب على التوالي فيما ذهب المركز الأول بوزن فوق 63 كغ للاعب قصي زيتونة تلاه دانيال منذر ثم حسام نصر.

وفازت بفئة الناشئات لوزن تحت 50 كغ روعة شرف الدين تلتها شذى المصري وحلا علبة وحلا أبو راس على التوالي ولوزن فوق 50 كغ فيروز زين الدين أعقبتها أسيل المصري وليليان الشومري.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار عضو اتحاد الكيك بوكسينغ زاهر التقي أن البطولة أظهرت مستويات جيدة وتم ترشيح أصحاب المركز الأول من كل فئة فيها للمشاركة ببطولة الجمهورية.

يشار إلى أن تقييم النتائج تم من خلال لجنة تحكيم شاهدت جميع الفيديوهات المرسلة للاعبين خلال تأدية الحركات.