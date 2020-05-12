الدولار يرتفع ومخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا تقود للبحث عن ملاذ آمن

سنغافورة-سانا

ارتفع الدولار اليوم محققا مكاسب مع تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا تنال من التعافي العالمي ومؤشرات جديدة على توترات تجارية دفعت المستثمرين لتوخي الحذر.

وذكرت رويترز أن الدولار الأمريكي سجل أعلى مستوى في أسبوعين في آسيا مقابل سلة من العملات قبل أن يستقر عند ذروة أسبوع عند 27ر100.

ونزل الدولار الاسترالي بما يصل إلى 8ر0 بالمئة لأقل مستوى في أسبوع عند 6432ر0 دولار أمريكي بعد حظر الصين بعض واردات اللحوم الاسترالية.

ومنيت بقية العملات الرئيسية الأخرى بخسائر باستثناء الين الذي ارتفع قليلا عقب خسائر نحو واحد بالمئة أمس.

ونزل اليورو عن 08ر1 دولار لأول مرة في نحو أسبوع ثم تعافى إلى 0802ر1 دولار وعوض الدولار النيوزيلندي خسائره المبكرة واستقر عند 6083ر0 دولار أمريكي.