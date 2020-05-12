إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوب جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق كما اعتقلت أربعة منهم.

وأعلنت قوات الاحتلال مقتل أحد عناصرها متأثراً بإصابته بحجر خلال اقتحامها البلدة.

قوات الاحتلال تتوغل وسط قطاع غزة وتجرف أراضي الفلسطينيين

كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة المحاصر وجرفت أراضي الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن عدة آليات عسكرية للاحتلال توغلت في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع وقامت بتجريفها.

وتتوغل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.