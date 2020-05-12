ظريف:ليست هناك أي مفاوضات مع الأمريكيين وعليهم أولاً إصلاح سلوكهم

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدم وجود أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مبيناً أن عليها أولاً إصلاح سلوكها.

وقال ظريف في تصريح اليوم أن الأمريكيين أثبتوا أنه لا يمكن الثقة بمفاوضاتهم ونتائجها والعالم كله تقريباً توصل إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال إبرام أي اتفاق مع واشنطن فإن الأمريكيين سيتجاهلونه متى شاؤوا وبالتالي على الإدارة الأمريكية الحالية إصلاح سلوكها بدلاً من البحث عن التبريرات والأعذار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قبل يومين أن الإدارة الأمريكية هي وحدها من يفتخر بانتهاك القانون الدولي.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تقديم بلاده تعويضاً للسفارة البريطانية إثر عملية اقتحام تعرضت لها قبل عدة أعوام أكد ظريف أن إيران تأخذ على عاتقها حفظ وحراسة السفارات الأجنبية كما أن جميع مسؤولي البلاد يؤكدون هذه النقطة لافتاً إلى أن على الطرفين التفاوض حول التفاصيل بهذا الخصوص وهو الأمر الذي لم يتم بعد.