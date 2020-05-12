بكين-سانا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بكوفيد19.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي وفق شينخوا إن حالة وافدة واحدة جديدة مصابة بكوفيد19 سجلت في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فيما سجلت بلدية شانغهاي حالة وافدة جديدة يشتبه في إصابتها في حين لم تسجل وفيات بسبب المرض بين الحالات الوافدة حتى يوم أمس.

وخرج 27 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم بينما ازداد عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخص واحد إلى 10 أشخاص.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82919 حالة بما فيها 115 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات و78171 شخصا خرجوا بعد تعافيهم.