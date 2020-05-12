12 أيار1894 – القوات اليابانية تغزو كوريا

دمشق-سانا

1641 – المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا.

1894 – القوات اليابانية تغزو كوريا.

1919 – الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي إنعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية.

1937-تتويج الملك جورج السادس ملكا على بريطانيا.

1939 – وقوع معركة خالخين غول بين القوات اليابانية والسوفييتية وذلك على الحدود بين مانتشوكو ومنغوليا في الحرب العالمية الثانية.

1947 – الإعلان عن دستور ألمانيا الغربية.

1949 – الإعلان عن استقلال منغوليا.

1951 – الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي.

2010- تحطم طائرة إيرباص إيه 330 تابعة للخطوط الليبية في طرابلس آتية من جوهانسبورغ أدى إلى مقتل 103 اشخاص ولم ينج من الحادث إلا طفل هولندي في الثامنة من عمره.

من مواليد هذا اليوم…

1496 – الملك غوستاف.. الأول ملك السويد.

1895 – ويليام جيوك.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1949.

1910 – دوروثي هودجكن.. عالمة كيمياء بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.

من وفيات هذا اليوم…

1382 – جوفانا الأولى.. ملكة مملكة نابولي.

1970 – نيلي زاكس.. أديبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.

1994 – إريك إريكسون.. عالم ألماني في علم النفس.

أعياد ومناسبات…

اليوم العالمي للممرضات.