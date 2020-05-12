حصيلة ضحايا كورونا تلامس الـ 300 ألف من أصل أكثر من 4 ملايين إصابة

باريس-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 283978 شخصاً على الأقل حول العالم من أصل أكثر 4 ملايين إصابة بالفيروس منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وذلك وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وسجلت أحدث احصائية رسمية أكثر من 4148350 إصابة في 195 بلداً ومنطقة أعلن عن تعافي 1396200 مصاباً منهم على الأقل لترتفع حصيلة الوفيات 3294 حالة وفاة و77313 إصابة جديدة في العالم خلال يوم.

ولا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الضحايا بتسجيلها 836 حالة وفاة تليها البرازيل بـ 496 وفرنسا بـ 263.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع أكثر من 80 ألف وفاة من أصل 1339819 إصابة تليها بريطانيا في المرتبة الثانية بـ 32065 وفاة من بين 223060 إصابة تليها إيطاليا بـ 30739 وفاة من أصل 219814 إصابة.

وتحل إسبانيا رابعة بـ 26744 وفاة من أصل 227436 إصابة ومن ثم فرنسا بـ 26643 وفاة من أصل 177423 إصابة.

وبين الدول الأكثر تضرراً سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة لعدد سكانها بـ 75 وفاة لكل 100 ألف ساكن تليها إسبانيا ب 57 وإيطاليا ب 51 والمملكة المتحدة بـ 47 وفرنسا بـ 41.

وأعلنت الصين بدون ماكاو وهونغ كونغ عن 82918 حالة 17 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين بينها 4633 وفاة بينما تعافى 78144 شخصاً.

وسجلت أوروبا 157217 وفاة من بين مليون و756 ألفا و578 إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 84950 من بين 1409724 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 20909 وفاة من أصل 375280 إصابة وآسيا ب 10749 وفاة من أصل 301143 حالة والشرق الأوسط 7656 وفاة 232009 حالة وإفريقيا 2318 وفاة من أصل 65338 إصابة وأوقيانيا 125 وفاة من أصل 8285 إصابة.