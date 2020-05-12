وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 80 ألفاً

عواصم-سانا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 80 ألف شخص اليوم بالتزامن مع خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام في غالبية الولايات.

وذكرت رويترز أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى أكثر من 1.3 مليون حالة وأن الأرقام تزداد بشكل خاص في ولايات مسيسبي ومينيسوتا ونبراسكا مما ينذر بمخاطر موجة إصابات جديدة.

وبلغ متوسط الوفيات اليومية في الولايات المتحدة ألفي حالة منذ منتصف نيسان.

فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس في تركيا اليوم خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1114 ليصل الإجمالي إلى 139771 حالة ووصلت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 3841 شخصا إثر رصد 55 حالة وفاة جديدة في الساعات الأخيرة.

وفي ذات السياق سجل الأردن 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بينهم طالبان عادا من الخارج ما يرفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 562 إصابة.