طهران: ندعو واشنطن لإطلاق سراح الرهائن الإيرانيين على الفور

طهران-سانا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإطلاق الفوري للرهائن الإيرانيين المحتجزين لديها وإلى الكف عن “الهراء” بهذا الصدد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قامت باحتجاز عدد من العلماء ورجال الأعمال والطلاب الإيرانيين دون أي مسوغ قانوني في مسعى منها لمبادلتهم مع مجموعة من الأمريكيين المدانين في إيران بتهم التجسس والارتباط بالمخابرات الأجنبية.

ونقلت دائرة الاعلام في وزارة الخارجية الإيرانية عن موسوي قوله في تغريدة على تويتر اليوم رداً على تصريحات نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي بشأن تبادل الاسرى بين إيران وأمريكا أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سبق وإن دعا مراراً الإدارة الأمريكية إلى التحرك بمسؤولية إزاء الرهائن الإيرانيين لدى أمريكا والدول الأخرى مشيراً إلى أن هذه الإدارة لم تعرب حتى الآن إلا عن عدم الاهتمام بالمقترح الإيراني.

وأضاف موسوي “أطلقوا سراح مواطنينا وتوقفوا عن الهراء” وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد في وقت سابق اليوم أن إطلاق سراح وتبادل السجناء بين إيران وأمريكا ليس بحاجة إلى وساطة ولا إلى إجراء مفاوضات مشيراً إلى أن مكتب رعاية المصالح الذي تمثله سويسرا بإمكانه إنجاز عملية التبادل.