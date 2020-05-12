انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم وقادت قطاعات البنوك والتعدين والسفر والترفيه الخسائر مع تضررها من قلق المستثمرين من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أنهى جلسة التداول منخفضاً 0.4 بالمئة وجاء مؤشر قطاع التعدين الأوروبي في مقدمة الخاسرين مع هبوطه 2.33 بالمئة متضرراً من خسارة لأسهم أرسيلور ميتال أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز في بورصة لندن مستقراً بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.31 بالمئة.

وخالفت البنوك الإيطالية أجواء التشاؤم في القطاع المصرفي الأوروبي بصعودها 0.6 بالمئة فيما أغلق مؤشر البنوك الأوروبية منخفضاً 1.7 بالمئة.