55 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو مسجلة تراجعاً طفيفاً مقارنة بإحصائية أمس التي شهدت تسجيل 56 وفاة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله إن عدد المتوفين بالفيروس بلغ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 55 شخصاً ليصبح إجمالي الوفيات في العاصمة حتى الآن 1179 شخصاً بعد أن كانت 1124 في الإحصائية السابقة.

وسجلت في المدينة حتى السابع من الشهر الجاري 51 وفاة وفي الثامن منه 54 وفي اليوم الذي يليه 58 ويوم أمس 56.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت فيها 115909 إصابات.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى يوم أمس 221344 حالة بينها 2009 وفاة و39801 حالات شفاء.