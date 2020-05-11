الحكومة الإيطالية تعلن استئناف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الـ 18 من أيار

روما-سانا

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم أن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في الـ 18 من أيار في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم.

ونقلت رويترز عن الحكومة الايطالية قولها إن اللجنة الفنية “العلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة”.

وأضافت أنه سيتم إرسال توصيات اللجنة والتي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى الاتحاد الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف آمن للتدريبات الجماعية في الـ 18 من أيار”.

يشار إلى أن الدوري الإيطالي متوقف منذ التاسع من أذار ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعداً لاستكمال الموسم.

وكانت الأندية الإيطالية حصلت على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات يوم الاثنين الماضي لكن بشكل فردي فقط مع احترام تطبيق إجراءات السلامة.