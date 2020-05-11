إعادة خط توتر (230 ك ف) للخدمة بعد إصلاح العطل في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة التيار الكهربائي الى المحافظة بعد إصلاح العطل الحاصل على خط توتر”230 ك ف” الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الخط خرج عن الخدمة مطلع الأسبوع الجاري نتيجة انهيار برج توتر في منطقة أم مدفع بريف الحسكة الجنوبي الغربي جراء الرياح الشديدة التي تعرضت لها المنطقة لافتاً إلى أن الورشات تمكنت من نصب البرج وحاليا يتم إعادة التغذية الكهربائية إلى أحياء مدن المحافظة بشكل تدريجي.

وأشار عكلة إلى أن خط توتر”230 ك. ف” الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب يعد المصدر الرئيسي لتغذية المحافظة بالتيار الكهربائي ولا سيما أن الكميات المنتجة في محطة توليد السويدية قليلة ويتم تخصيصها للخطوط الخدمية المستثناة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.