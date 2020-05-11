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زيادة عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19 في إيطاليا

2020-05-11

روما-سانا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 179 حالة اليوم مقابل 165 حالة في اليوم السابق بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 744 من 802 أمس.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها إن العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية التفشي في 21 شباط بلغ 30739 وهو ثالث أعلى عدد للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 219814 وهو خامس أعلى عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

وهذا أقل عدد للإصابات الجديدة يتم الإعلان عنه منذ الرابع من آذار.

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