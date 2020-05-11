الصحة العالمية: ضرورة التخفيف التدريجي لإجراءات العزل

جنيف-سانا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم إن رفع إجراءات العزل العام ببطء وتدريجياً أمر ضروري مشيراً إلى أن القفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية وألمانيا أثارت مخاوف عالمية من موجة عدوى ثانية.

ونقلت رويترز عن جيبريسوس قوله في إفادة صحفية عبر الانترنت “إن رفع إجراءات العزل العام أمر معقد وصعب” مضيفاً أن ألمانيا وكوريا الجنوبية والصين جميعها بها أنظمة تتيح لها الاستجابة لأي طفرة جديدة في عدد الإصابات.

وتواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار فيروس كورونا بقرارات جديدة يفترض أن تطبق في نحو 15 بلداً بينها إيطاليا التي تخضع لحجر صحي منذ شهرين.