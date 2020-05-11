فريق (وعدنا ووفينا) الطلابي البحثي بجامعة تشرين ينجز ممراً للتعقيم

اللاذقية-سانا

أنجز فريق “وعدنا ووفينا” الطلابي البحثي في جامعة تشرين بدعم من فرع نقابة المهندسين باللاذقية ممراً للتعقيم متعدد الأنظمة وأنجز فريق آخر جهاز تنفس إسعافي تم اعتماده من قبل مديرية الصحة بالمحافظة للمساهمة في التصدى لفيروس كورونا.

وأعرب الدكتور عمار الأسد نقيب المهندسين باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا عن فخره بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد العمل الدؤوب والمتواصل بتصنيع ممر للتعقيم بمواصفات عالمية وتركيب أول جهاز على مدخل بناء فرع النقابة للتصدي لوباء كورونا.

وقال الدكتور كارلو مقدسي مؤسس الفريق أن ممر التعقيم يعتبر الأول من نوعه وهو متعدد الأنظمة يشمل جميع خصائص منظومة التنظيف والتطهير والتعقيم مبيناً أن النظام الأول تعقيم ببخار الماء والثاني رذاذ كحولي صالح للاستخدام البشرى والثالث مشترك مع توقيت زمني أما النظام الرابع فيعمل بالرذاذ والبخار بآن واحد معاً منوهاً بجهود الطالبين رامي قاسم وعلى ملوك لإنجاز هذا المشروع المتميز.

من جهته تحدث الدكتور هيثم أسمر رئيس لجنة الهندسة الطبية عن الإنجاز الذي قام به مع فريق عمله المؤلف من المهندسين باسل عبيد وأحمد زبيدي وهو جهاز التنفس الآلي الإسعافي وأهميته كونه يتميز بإمكانية تشغيله بالكهرباء أو على البطارية وسهولة حمله ونقله من مكان إلى آخر في سيارات الإسعاف أو أثناء نقل المريض إلى غرفة العناية المشددة ريثما يتم التنبيه الرغامي.