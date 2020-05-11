نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم في الرابع من تموز القادم

برلين-سانا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن نهائي كأس ألمانيا سيقام في الرابع من تموز القادم.

وسيلتقي في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا بايرن ميونيخ مع إينتراخت فرانكفورت وزاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة مع باير ليفركوزن في التاسع والعاشر من حزيران.

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد وفق ما نقلت رويترز “استئناف اللعب في الدرجة الثالثة وفي دوري الأضواء للسيدات رهن بموافقة السلطات المحلية”.

وبينما سيتم استئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية بدون جماهير في الـ 16 من أيار بعد تعليق النشاط لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا قال الاتحاد الألماني للعبة إن “عجلة المسابقات الأخرى يمكنها الدوران مجدداً لكنها ستقام أيضاً بدون جماهير حيث تحظر ألمانيا كل الأحداث الجماهيرية حتى الـ 31 من آب على الأقل”.

ولفت الاتحاد الألماني إلى أن استراتيجيته الصحية التي وضعها بالتعاون مع مسؤولي الدوري سيتم تطبيقها أيضاً على المسابقات التي يشرف عليها.

ومع استمرار وباء كورونا في ألمانيا حيث ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى نحو 170 ألف حالة وأكثر من 7400 حالة وفاة تخشى سلطات كرة القدم من أن تضعف الحالات الإيجابية فرص إنهاء الموسم ما يشكل تهديداً وجودياً لبعض الأندية من الناحية المالية.