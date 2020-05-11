وصول طائرة تقل 257 سورياً من العالقين في الخارج قادمة من الكويت

دمشق-سانا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي عصر اليوم طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 257 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار الكويت الدولي في دولة الكويت وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وتم نقل ركاب الطائرة بباصات خاصة مباشرة إلى مركز الحجر الصحي بالوحدة21 بمدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق للإقامة فيها لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت مديرة صحة دمشق الدكتورة هزار رائف في تصريح للصحفيين والتي أوضحت أنه تم تجهيز كل مستلزمات الإقامة المناسبة لهم.

ووفق الدكتورة رائف فإن ركاب الطائرة أغلبهم من كبار السن ولديهم مشاكل صحية وستتم متابعة وضعهم وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم خلال إقامتهم بالحجر الصحي.

وبينت الدكتورة رائف أنه فور وصول ركاب الطائرة إلى أرض المطار قام الفريق الطبي بقياس درجات الحرارة لهم وتسجيل بياناتهم قبل نقلهم إلى الحجر الصحي مؤكدة أن الهدف من الحجر ضمان سلامة الأفراد والمجتمع وعدم مخالطتهم أسرهم والمجتمع إلا بعد التأكد من سلامتهم.

ولفتت الدكتورة رائف إلى أنه يوجد بكل مركز حجر صحي فريق طبي مختص يقدم الرعاية الطبية على مدار الـ 24 ساعة للمقيمين عبر قياس درجات الحرارة والإجراءات الاستقصائية الأخرى حول أي شكوى لأعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب أخذ مسحات أنفية بلعومية وفموية بلعومية للكشف عن أي إصابة بالفيروس بوقت مبكر.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 245 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

رحاب علي