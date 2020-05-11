الشركة العامة للأحذية توقع عقوداً بقيمة 8 مليارات ليرة

دمشق-سانا

وقعت الشركة العامة لصناعة الأحذية عقوداً بقيمة 8 مليارات ليرة سورية لتصنيع وتوريد نحو 600 ألف حذاء خلال العام الحالي لعدد من الجهات العامة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس محمد خير الرفاعي في تصريح لمندوب سانا أن هذه العقود تمكن الشركة من استثمار طاقاتها وتأمين موارد مالية جيدة مع حرصها على تطوير عملها ومنتجاتها عبر توريد العديد من الآلات والتجهيزات لرفد معملي الشركة في مصياف والسويداء مبيناً أنه تم رفد المعملين خلال العام الحالي بآلتي شد ومسمرة الكعب وتركيبهما بالمعملين بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 زوج أحذية بالوردية الواحدة لكل آلة.

وأكد المهندس الرفاعي أن الشركة استطاعت وعبر 642 عاملاً منهم 502 عامل إنتاج وخلال الربع الأول من العام الحالي إنتاج 124 ألف زوج أحذية وبنسبة تنفيذ بلغت 97 بالمئة من الخطة وبقيمة فعلية وصلت إلى 1.135 مليار ليرة مبيناً أن مبيعات الشركة سجلت خلال المدة المذكورة نحو 49 ألف زوج أحذية تم توريدها للجهات العامة تنفيذاً للعقود الموقعة معها بقيمة 477.4 مليون ليرة.

وبيّن الرفاعي أنه وضمن خطة وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لإعادة تأهيل وإطلاق خطوط إنتاج جديدة فإن الشركة مستمرة بالعمل لإعادة إطلاق معمل الأحذية في درعا من مقره الجديد في شركة المعكرونة وتزويده بالآلات والتجهيزات الجديدة من أجل إنجاز عدد من مراحل صناعة الأحذية في المعمل الجديد على أن تستكمل العملية الإنتاجية النهائية في معملي السويداء ومصياف إلى جانب استمرار العمل في معمل النبك ضمن إمكاناته الحالية بإنجاز بعض مراحل تصنيع الحذاء.

أحمد سليمان