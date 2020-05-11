إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الأمن التونسي في القصرين

تونس-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف عسكريين وأمنيين في القصرين غرب البلاد.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن “وحدات الجيش الوطني رصدت تحركات مشبوهة لحافلات في المنطقة وبعد تفتيشها تم العثور على بعض المعدات المخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة” مشيرا إلى أن وحدات الهندسة العسكرية تعاملت معها قبل تسليمها إلى وحدة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني العاملة بالمنطقة.

وكانت الأجهزة الأمنية في تونس أحبطت في آب الماضي مخططا إرهابيا لاستهداف مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس.

وشهدت تونس في السنوات الماضية عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن والجيش والسياح الأجانب.