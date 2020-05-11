انخفاض بالأسعار وجودة في المنتجات بالأسواق الشعبية في حمص

حمص-سانا

يشهد السوقان الشعبيان اللذان تم افتتاحهما في حمص مؤخراً على طريق حماة وبالقرب من الساعة القديمة إقبالاً جيداً من قبل المواطنين نظراً لانخفاض الأسعار فيهما نسبياً وجودة المنتجات التي يصل قسم كبير منها من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

وخلال جولة لمراسلة سانا في السوقين أشار المواطن محمد العابد إلى أنه يأتي إلى السوق لتامين احتياجاته من الخضار والفواكه ولا سيما أن سعرها أقل من الأسواق العادية نسبياً فيما بينت ريما العلي أن الأسواق الشعبية ساهمت في تخفيض الأسعار والحد من الغلاء مشيرة إلى ضرورة توسيع المواد المطروحة ضمن هذه الأسواق لتشمل مختلف الخضار والفواكه والمنتجات الأخرى.

ولفت محمد الدباغ إلى ضرورة زيادة عدد الأسواق لتغطية حاجة المدينة وأن تشمل مختلف الأحياء فيما رأت نورة المحمد أهمية دراسة أماكن وجود هذه الأسواق ووجود تباعد فيما بينها لتخدم أغلب المناطق كون المسافة بين هذين السوقين متقاربة أما المواطن مجد المحمود فأكد أن الأسعار منخفضة نسبياً والمواد جيدة.

وفي تصريح لـ سانا أشار يحيى السقا رئيس اتحاد الفلاحين في حمص إلى أن الأسواق التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين بالتنسيق مع عدة جهات تهدف لبيع المنتجات الزراعية من الفلاح للمستهلك مباشرة لكسر حلقات الوساطة مبيناً أنه تم الاتفاق مع الروابط الفلاحية في ريف حمص وخاصة في تلكلخ والرستن على رفد السوقين بالمنتجات الزراعية المتوفرة لديهم.

وذكر السقا أن جميع الفلاحين يستطيعون عرض منتجاتهم ضمن هذه الأسواق حيث تباع بسعر التكلفة مشيراً إلى أنه يوم الأحد القادم سيتم رفد الأسواق بكميات أكبر وتوسيع المنتوجات المعروضة.

وأكد السقا أنه في حال كان الإقبال كبيراً على هذه الأسواق سيتم العمل على افتتاح سوق ثالث لتقديم الخدمات لكافة المواطنين لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً ملموساً بالأسعار.

صبا خير بيك

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency